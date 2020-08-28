Лукашенко пообещал ответить на возможные санкции против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ответить странам, которые введут ограничения в отношении республики. В частности, глава государства поручил кабмину внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие.

«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (поляки и литовцы - прим. ред.) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (продукции, на которую Россия ввела эмбарго - прим. ред.) - пусть даже не мечтают», - приводит агентство БЕЛТА слова Лукашенко, которые он произнес во время общения с работниками ООО «Савушкин-Орша».

Президент убежден, что страны, которые хотят ввести санкции против республики, «зажрались и забыли, что такое Белоруссия».

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. Тридцать процентов литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву... Зажрались. Поэтому поставим на место», - сказал Александр Лукашенко.

Ранее главы МИД стран Евросоюза сообщили о договоренности по новому списку белорусских официальных лиц, которые, по мнению Запада, причастны к применению насилия в отношении участников протестных акций в РБ, а также к якобы фальсификации итогов президентских выборов в Белоруссии. Против всех, кто указан в данном документе, Европа планирует ввести санкции. За введение ограничений высказались, в том числе, Польша и Литва.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. На улицы выходят люди, недовольные итогами президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.