Мурашко заявил, что в 2020 году в РФ не будут прививать детей от коронавируса

В России в этом году не станут прививать детей от коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Минздрава Михаил Мурашко, отметив, что препарат должен пройти дополнительные тесты, чтобы медики смогли получить максимально полную картину реакции на него детского организма.

Накануне вакцина, разработанная Министерством обороны РФ совместно с центром Гамалеи, начала поступать в больницы. В рамках гражданского оборота ученые проведут третий, заключительный этап исследований - пострегистрационный. В нем будут задействованы сорок тысяч человек. Причем для объективности, каждый четвертый доброволец получит плацебо.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что никаких дополнительных анализов перед вакцинацией от коронавирусной инфекции сдавать будет не нужно. Исключение, по его словам, составят участники пострегистрационных исследований. У них специалисты будут брать самые различные анализы, необходимые для научной работы.