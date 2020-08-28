Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом

Не допустить возвращения «лихих 90-х» с дерзкими разборками на улицах, призвал Владимир Зеленский после нападения на пассажирский автобус под Харьковом. Президент Украины поблагодарил полицию за быстрое задержание подозреваемых в нападении.

«Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе в Харьковской области, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой», - написал Зеленский в своем паблике.

Напомним, что в четверг, 27 августа, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович сообщил, что под Харьковом радикалы заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты - за жизнь». Полиция завела уголовное дело, были задержаны 14 подозреваемых. Сообщалось, что были госпитализированы несколько пострадавших.

«Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений», - написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что обществу необходимо напомнить, что в государстве «есть полиция и есть закон».