В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, имеющих иммунитет к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу может формироваться у людей, которые переносят инфекцию бессимптомно. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, к настоящему моменту в 27 субъектах РФ было проведено серопревалентное исследование, охватившее более 70 тысяч человек.

«Мы сегодня можем сказать, что иммунитет формируется у тех, у кого не было клинических проявлений. В первую очередь у детей, до 40% (детей мы берем до 18 лет) имеют иммунитет постинфекционный. При этом клинических признаков у них не было», - сообщила Попова.

Она добавила, до 30% лиц старше 60 лет, прошедших это исследование, не имели клинических проявлений, однако у них выработался иммунитет.

«Это вселяет определенную надежду», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна Попова рассказала, что на сегодняшний день иммунитет к COVID-19 есть у 24-26% россиян, а связанный с коронавирусом эпидпроцесс в России сейчас, по ее словам, абсолютно управляемый.

Руководитель надзорного ведомства также сообщила, что сегодняшняя ситуация с данной инфекцией оценивается как стабилизирующаяся, а темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились почти в 60 раз по отношению к концу марта.