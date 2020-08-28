Кремль разъяснил критерии использования резерва силовиков в Белоруссии

Российские резервисты, из числа сотрудников правоохранительных органов, будут задействованы в Белоруссии только в крайнем случае. С таким заявление выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

К таким случаям представитель Кремля отнес выход ситуации из-под контроля, угрозу населению и существованию органов государственного управления.

Ранее президент Владимир Путин заявил о создании резерва из сотрудников органов внутренних дел для помощи официальному Минску в случае необходимости. С такой просьбой к нему обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Прочитайте еще раз просто слова президента, уже все сказано. То есть, естественно, гипотетическая ситуация выхода ситуации из-под контроля, когда в опасности стабильность, вообще существование органов государственного управления и безопасность людей, которая в результате экстремистских действий может наступить. Вот вам и критерии», - заявил Песков.

Дмитрий Песков напомнил о готовности официальных властей Белоруссии к переговорам по вопросам проведения конституционной реформы и новых президентских и парламентских выборов. Москва продолжит сохранять нейтралитет в отношении политической ситуации в Белоруссии, добавил Песков.