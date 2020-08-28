МИД РФ: норвежский дипломат должен будет покинуть Россию в течение трех дней

Один из старших дипломатов посольства Норвегии объявлен персоной нон грата в РФ, его аккредитация на территории страны будет прекращена в течение трех дней. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел.

«В связи с недружественной акцией норвежских властей, объявивших 18 августа российского дипломата persona non grata, 28 августа посол Королевства Норвегия в Москве Руне Ресаланд был приглашен в МИД России и информирован, что в качестве ответной меры один из старших дипломатов посольства Норвегии также объявлен persona non grata», - информирует внешнеполитическое ведомство.

В МИД РФ считают, что проводимая норвежской стороной деструктивная линия негативно сказывается на атмосфере отношений между двумя странами. При этом в российском ведомстве подчеркнули, что ответственность за последствия такой политики полностью лежит на официальном Осло.

Ранее стало известно, что один из сотрудников российского посольства объявлен в Норвегии персоной нон-грата за якобы совершение действий, несовместимых с его ролью и статусом дипломата.