МО РФ и Промсвязьбанк подписали соглашение о развитии парка «Патриот»

Министерство обороны РФ и Промсвязьбанк на международном военно-техническом форуме «Армия-2020» подписали соглашение о развитии военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Свои подписи в присутствии министра обороны Сергея Шойгу под документом поставили заместитель главы МО Тимур Иванов и председатель ПСБ Петр Фрадков.

Соглашение предполагает участие кредитной организации в строительстве гостиничного комплекса на территории парка, а также развитие и управление его территорией.

По словам Иванова, Промсвязьбанк станет оператором по привлечению инвестиций для развития инфраструктуры парка «Патриот». Фрадков, в свою очередь, заявил, что форум «Армия-2020» является уникальной площадкой для общения и развития международного сотрудничества в военно-технической сфере.

Председатель ПСБ также выразил уверенность, что развитие главного военного парка России положительно повлияет на общий уровень патриотизма граждан, а также сделает посещение форума еще более комфортным для всех его гостей.