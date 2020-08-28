Кремль констатировал готовность Минска к совершенствованию политической системы

Москва констатирует готовность официальных властей Белоруссии совершенствовать политическую систему по запросу общества. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в большом интервью президент Российской Федерации Владимир Путин обратил внимание на то, что глава Белоруссии Александр Лукашенко готов рассмотреть различные варианты проведения переговоров по вопросам конституционной реформы, а также возможность проведения парламентских и президентских выборов по новой конституции.

«Владимир Путин констатировал заявленную ранее готовность президента Лукашенко пойти на конституционный процесс, пойти на конституционные изменения, конституционную реформу, принятие новой конституции, что впоследствии приведет к новым выборам и парламента, и президента», - сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Кремль сохраняет абсолютно нейтральную позицию по вопросу ситуации в Белоруссии и лишь констатирует готовность Минска к совершенствованию политической системы.