Данные 150 миллионов пользователей Facebook, LinkedIn и Instagram «утекли» в Сеть

Личные данные 150 миллионов пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram оказались в открытом доступе. Об этом сообщил основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян. В числе прочего, данные пользователей содержат их имена и номера телефонов.

«Всего на обнаруженном в открытом доступе сервере Elasticsearch находятся данные более 150 миллионов пользователей социальных сетей Facebook, LinkedIn и Instagram, включая более 81 миллиона профилей пользователей Facebook, более 66 миллионов профилей пользователей LinkedIn и свыше 11 миллионов профилей Instagram», - цитирует ТАСС заявление Оганесяна.

База данных содержит пользовательские имена, ссылки на профиль, электронную почту, информацию о подписчиках, а также места работы и должности, отметил он.

Пока точно не известно, сколько российских пользователей популярных соцсетей оказались в этой базе. В любом случае, их количество невелико, подчеркнут Оганесян.

На прошлой неделе специалисты по информационной безопасности обнаружили сервер с данными 200 миллионов пользователей Twitter и Weibo. Позже был найден сервер, на котором хранились и были выставлены в общий доступ данные 57 миллионов пользователей LinkedIn. В этой базе данных присутствовала информация о нескольких тысячах россиян.