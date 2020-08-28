Собянин выразил уверенность в победе над коронавирусом через полгода

Окончательная победа над пандемией коронавирусной инфекции будет одержана через полгода. Уверенность в этом выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня он выступил на открытии городского августовского педагогического совета.

«Я уверен, что в течени буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, - все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги», - приводит РИА Новости слова Собянина.

Ранее начало нового учебного года в российских школах в очном формате прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что решение об этом принималось исходя из накопленных знаний о коронавирусе.

По ее словам, ведомство будет постоянно следить за ситуацией в образовательных учреждениях и оперативно реагировать на возможные случаи заболевания учеников или педагогов коронавирусом.