Синдзо Абэ официально объявил о решении уйти в отставку с поста премьер-министра Японии

Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио официально объявил о своем решении уйти в отставку с поста премьер-министра Японии по состоянию здоровья.

Ранее телеканал NHK распространил информацию, согласно которой премьер-министр Японии может покинуть пост в связи с проблемами со здоровьем. По данным СМИ, Синдзо Абэ узнал об обострении хронического заболевания и принял решение уйти в отставку, чтобы его состояние «не повлияло на принятии политических решений».

В материале утверждалось, что глава японского кабмина страдает язвенным колитом - хроническим воспалением слизистой оболочки толстой кишки, которое может сопровождаться острыми болями.