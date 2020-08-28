В МО Белоруссии заявили о начале комплексных тактических учений на гродненском направлении

В Минобороны Белоруссии сообщили, что в пятницу, 28 августа, на гродненском направлении стартовали комплексные тактические учение со сводной группировкой войск. Маневры, по данным оборонного ведомства, проходят под руководством командующего войсками Западного оперативного командования.

В МО добавили, что в состав сводной группировки включены механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, по информации МО РБ, на полигоне Доманово с зенитными ракетными артиллерийскими дивизионами 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад проходят контрольные занятия по специальной подготовке. Летчики выполняют задачи по охране государственной границы республики на самолетах Як-130 116-й штурмовой авиационной базы.