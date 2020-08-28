СМИ: Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Об этом сообщает Kyodo, ссылаясь на осведомленный источники в правительстве страны.

Собеседник агентства уточнил, что Абэ будет исполнять свои обязанности до выбора преемника.

Ранее телеканал NHK распространил информацию, согласно которой премьер-министр Японии может покинуть пост в связи с проблемами со здоровьем. По данным СМИ, Синдзо Абэ узнал об обострении хронического заболевания и принял решение уйти в отставку, чтобы его состояние «не повлияло на принятии политических решений».

В материале утверждалось, что глава японского кабмина страдает язвенным колитом - хроническим воспалением слизистой оболочки толстой кишки, которое может сопровождаться острыми болями.