В Роспотребнадзоре предупредили о напряженном и интенсивном эпидсезоне гриппа в РФ

В России ожидается напряженный и интенсивный сезон-гриппа. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы проводим несколько мониторингов сейчас для того, чтобы понять, как циркулируют вирусы... Мы уже сегодня видим, что среди обследованных более семи тысяч человек в разных субъектах, 17 субъектах РФ, 10% имеют вирус, они не имеют клинических признаков, и в первую очередь большая половина - это риновирус, это вирус парагриппа, несколько вирусов гриппа и А и B в циркуляции мы обнаружили. Это говорит о том, что сезон будет достаточно интенсивный, напряженный, если сегодня люди только собираются в коллективы, мы видим такую высокую циркуляцию», - объяснила она в ходе заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений.

Затронула Попова и тему коронавируса. По ее словам, на сегодняшний день, согласно результатам тестов, иммунитет к COVID-19 есть у 24-26% россиян.

Глава Роспотребнадзора добавила, что связанный с коронавирусом эпидпроцесс в России сейчас абсолютно управляемый. Она отметила, что сегодняшняя ситуация с данной инфекцией оценивается как стабилизирующаяся, а темпы прироста заболеваемости COVID-19 снизились почти в 60 раз по отношению к концу марта.