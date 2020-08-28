Родителей в этом году не пустят на собрания в школах

Родителей учеников не будут пускать в российские школы в этом году. Все родительские собрания, необходимые для обсуждения текущих вопросов, переходят в онлайн-формат. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что решение о начале нового учебного года в очном формате принималось исходя из больших, чем на раннем этапе пандемии, знаний о коронавирусной инфекции. С 1 сентября Роспотребнадзор приступит к регулярному мониторингу заболеваемости COVID-19 в образовательных учреждениях.