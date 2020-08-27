«Выдающееся технологическое достижение»: американское издание оценило рассекреченный фильм об испытаниях «Царь-бомбы»

Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, получившей на Западе название «Царь-бомба».

Авторы статьи утверждают, что обнародованная Росатомом картина дает «новый и захватывающий взгляд» на те испытания, так как ранее были доступны лишь короткие, некачественные видеозаписи и фотоснимки взрыва.

Создание самой мощной в мире термоядерной бомбы в материале называют «выдающимся технологическим достижением». Кроме того, издание отмечает роль советского лидера Никиты Хрущева в реализации данного проекта, поскольку «Царь-бомба» была разработана по его личному указанию во время холодной войны.

The Drive также напоминает, что сама по себе бомба оказалась слишком большой для практического применения из-за трудностей в ее транспортировке и выборе целей.

В конце октября 1961 года СССР провел испытания авиационной водородной бомбы, получившей неофициальное название «Царь-бомба». Тогда мощность взрыва превысила 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что сделало его самым мощным взрывом за всю историю человечества.