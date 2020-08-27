Охрану Зеленского обвинили в причинении телесных повреждений беженке из Донбасса
Женщине сломали ребро, когда она, в числе других активистов, хотела передать главе государства петицию и задать вопросы о деле убитого журналиста Шеремета.
© Фото: Владимир Зеленский, VK
Охранников президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в причинении телесных повреждений беженке из Донбасса. Инцидент произошел в городе Днепр. Там правозащитники хотели передать главе государства во время его визита в город петицию и задать вопросы о деле убитого журналиста Шеремета. Однако секьюрити начали грубо оттеснять людей.
Особенно бесцеремонно обошлись с Алиной Новиковой. Активистке сломали ребро, что подтверждает справка из поликлиники.
Своей цели, кстати, правозащитники не достигли. Президент Украины на них внимание не обратил.