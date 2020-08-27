В России могут включить врачей в экипажи пассажирских самолетов

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с предложением включать врачей в экипажи пассажирских самолетов на рейсах внутри России продолжительностью более трех часов. Соответствующее письмо он отправил на имя главы Минтранса Евгения Дитриха.

В своем обращении Курдесов отмечает, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на борту авиалайнера (например, когда пассажир начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем) экипаж не всегда может оказать оперативную и надлежащую помощь.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы, продолжительность полета которых составляет более трех часов», - приводит RT текст письма общественника.

Руководитель движения «За безопасность» считает, что врач, который присутствует на борту самолета, сможет оказать квалифицированную помощь человеку, оперативно принять решение о необходимости совершения экстренной посадки и госпитализации пассажира.