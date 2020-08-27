В Нигерии освобождены похищенные пиратами моряки из России

Семеро российских моряков, похищенных пиратами у берегов Нигерии, освобождены. Об этом сообщили в МИД Российской Федерации. Сейчас они находятся в городе Порт-Харкорт и ждут проведения медицинского обследования, после которого смогут вернуться на родину. Как отметили в российском посольстве, моряки чувствуют себя удовлетворительно.

В плену они пробыли больше месяца. Сухогруз, в экипаж которого входили наши соотечественники, был захвачен в середине июля в Гвинейском заливе. Освободить пленников удалось совместными усилиями дипломатов, властей Нигерии и компании-судовладельца.