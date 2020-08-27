В Москве отберут 40 тысяч человек для испытаний вакцины от COVID-19

Москвичи смогут принять участие в испытаниях вакцины от COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, новый этап исследований пройдет на базе городских медучреждений. Это произойдет одновременно с вводом препарата в массовый оборот.

Оставить заявку на участие в исследовании можно на портале mos.ru. Специалисты отберут 40 тысяч человек. После вакцинации врачи будут наблюдать за ними в течение полугода - в том числе, при помощи телемедицинских технологий.

Все участники тестирования получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела. В московские клиники вакцина от коронавируса поступит до третьего сентября.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, желание приобрести первый в мире препарат от коронавируса, разработанный в России, выразили власти 27 стран.