Без права досрочного освобождения: стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному сроку

Устроивший стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча австралиец Брентон Таррант приговорен к пожизненному заключению. Мужчина также лишен права на условно-досрочное освобождение.

В Новой Зеландии это первый случай, когда заключенного приговаривают к пожизненному заключению без права досрочного освобождения, сообщает издание New Zeland Herald.

В результате стрельбы в мечетях Крайстчерча на побережье Южного острова Новой Зеландии 15 марта прошлого года погиб 51 человек и еще 50 пострадали. Обвинения были предъявлены Тарранту, который вел прямую трансляцию с места событий в социальных сетях. Он признал себя виновным в совершении теракта.