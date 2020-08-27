СМИ: причиной крупного пожара на корабле ВМС США мог быть поджог

Причиной пожара на борту универсального десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего в июле мог быть поджог. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в командовании

По информации агентства, сейчас допрашивается один из моряков в качестве подозреваемого в умышленном поджоге. Мужчине пока не предъявлено никаких обвинений.

Напомним, что возгорание на USS Bonhomme Richard произошло 12 июля. Пожар смогли потушить только 17 июля. В момент возгорания корабль находился на техническом обслуживании. Общая численность экипажа составляла 1000 человек, в момент возгорания на борту находились только 160 моряков. В результате пожара пострадали 60 человек.