СМИ: причиной крупного пожара на корабле ВМС США мог быть поджог
Сейчас допрашивается один из моряков в качестве подозреваемого в умышленном поджоге.
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Причиной пожара на борту универсального десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего в июле мог быть поджог. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в командовании
По информации агентства, сейчас допрашивается один из моряков в качестве подозреваемого в умышленном поджоге. Мужчине пока не предъявлено никаких обвинений.
Напомним, что возгорание на USS Bonhomme Richard произошло 12 июля. Пожар смогли потушить только 17 июля. В момент возгорания корабль находился на техническом обслуживании. Общая численность экипажа составляла 1000 человек, в момент возгорания на борту находились только 160 моряков. В результате пожара пострадали 60 человек.