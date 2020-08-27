В РЖД рассказали о планах строительства железной дороги до Магадана

РЖД рассматривает возможность строительства железной дороги до Магадана до 2035 года. Это позволит раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых, заявил гендиректор компании Олег Белозеров.

В данный момент крайней точкой железнодорожных путей в этом направлении является станция Нижний Бестях Амурско-Якутской магистрали.

«Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте – мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан… Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых», - сказал Белозеров в интервью РИА Новости.

По его словам, компания при таких проектах идет от потребностей грузоотправителей и планов развития территорий с месторождениями. Стоимость строительства железнодорожной ветки до Магадана Белозеров не назвал, отметив, что это требует специальных подсчетов.