Назван способ продлить срок службы смартфона

Срок службы телефона можно продлить, если класть его экраном вниз. Так дисплей будет меньше нагреваться и не поцарапается камера, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он отметил, что для защиты экрана есть множество вариантов, в то время как с камерой ситуация обстоит сложнее, несмотря на то, что она тоже может поцарапаться.

«Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе», - пояснил Тимофеев.

Ранее в Роскачестве развеяли популярные мифы о зарядке телефона. Так, современные аккумуляторы не нужно регулярно разряжать до отказа.