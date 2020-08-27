МЧС России доставит в Донбасс свыше 118 тонн гуманитарного груза

МЧС России направило 98-ю партию гуманитарной помощи жителям Донбасса. В Донецк и Луганск доставят 118 тонн гуманитарного груза.

Колонна в данный момент движутся к российско-украинской границе. Там она разделится на две части и после проверки на пунктах пропуска машины отправятся в пункты назначения.

В составе груза – медикаменты и предметы первой необходимости, уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Предыдущая гуманитарная помощь из России прибыла в Донбасс 30 июля. Жителям Донецка и Луганска привезли свыше 140 тонн медикаментов и детских игровых площадок. Всего с 2014 года на территорию юго-востока Украины доставлено свыше 85 тысяч тонн гуманитарной помощи.