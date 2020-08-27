Десять гектаров в огне: лесной пожар под Воронежем подступил к жилому поселку

В Воронежской области почти 10 гектаров леса горит на подступах к поселку Карандеевка Бобровского района. Очаг возгорания расположен всего в нескольких сотнях метров от окраины населенного пункта. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщается, что существует реальная угроза населенному пункту. Кроме того, неподалеку расположена автозаправка, до которой огонь также может добраться. Пока экстренным бригадам удается сдерживать огонь. Однако людей предупредили о возможной эвакуации. Подготовлены автобусы, чтобы вывести местных жителей из опасной зоны.

Пожар под Карандеевкой тушат около 70 человек и два десятка единиц техники. В район направили пожарный поезд, при необходимости туда вылетит вертолет.