Новый рекорд: состояние богатейшего человека планеты превысило 200 млрд долларов

Основатель Amazon Джефф Безос стал первым человеком, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов. Его капитал увеличился за счет роста стоимости акций компании – с начала пандемии они поднялись в цене на 55%.

Рекордной отметки состояние Безоса, которому принадлежат 11% акций Amazon, достигло на торгах 25 августа, однако позже чуть сократилось.

Эксперты подсчитали, что за последний год Безос стал богаче на 86 миллиардов. Если капитал будет расти в той же прогрессии, то через шесть лет бизнесмен может стать первым в мире долларовым триллионером.

С 2018 года Безос остается богатейшим человеком планеты, несмотря на то, что компания Amazon находится только на третьем месте среди самых дорогих в мире. На первом и втором соответственно обосновались Apple и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco.