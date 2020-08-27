В стране и мире Смертоносная воронка: опубликованы снимки урагана «Лаура» из космоса Анна Касаткина Ураган надвигается на побережье США и угрожает катастрофическими последствиями. © Фото: NASA Астронавт NASA Крис Кэссиди поделился снимками урагана «Лаура» с борта МКС. Даже в масштабе планеты тропический циклон выглядит пугающе огромным. Кэссиди опубликовал в Twitter четыре фото, пояснив, что сделал их 26 августа. «Берегите себя», - написал он в публикации. © Chris Cassidy Twitter Ураган «Лаура» в настоящий момент надвигается на побережье США. Уже через несколько часов он обрушится на штаты Луизиана и Техас. Скорость ветра внутри урагана достигает 64,8 м/с. Специалисты прогнозируют «потенциально катастрофический ущерб», более 500 тысяч человек призвали срочно эвакуироваться. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует