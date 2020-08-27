В Гидрометцентре рассказали о погоде 1 сентября в Москве

В Москве 1 сентября ожидается теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С большой долей вероятности можно прогнозировать, что температура сохраниться высокая 1 сентября», - рассказал Вильфанд РИА Новости.

Ожидается, что в столице потепление начнется 31 августа. На День знаний столбики термометров могут подняться до 25 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что до конца текущей недели в Москве сохранится дождливая погода, будет облачно с прояснениями. Дневные температуры не будут превышать отметки 20 градусов тепла, ночные будут в диапазоне от 9 до 14 градусов тепла.