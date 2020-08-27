Эксперт рассказал, когда может произойти двойное списание с карты

Двойное списание средств с карты может произойти не по последней операции, а по одной из предыдущих. Повторное списание за одну и туже покупку является техническим сбоем в обслуживании. Об этом рассказал преподаватель кафедры «Банковское дело» Антон Рогачевский.

Он объяснил, что в цепочке списания средств с карты участвуют несколько представителей: владелец карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платежная система.

На любом этапе обслуживания запроса может произойти «задвоение» записи, пояснил эксперт. Он добавил, что чаще всего такое происходит в результате технической ошибки в работе ПО или в прерывании связи.

«Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме», - объяснил Рогачевский агентству «Прайм».

Ранее эксперт объяснил почему стоит использовать функцию блокировки бесконтактной оплаты картой. По его словам, мошенники с помощью считывающего сканера получают доступ к персональным данным владельца, в том числе, к уже совершенным платежам. Также злоумышленники могут на расстоянии считать карту и списать деньги.