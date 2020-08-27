Творческое начало: психолог назвал способы использовать недосып на пользу

Уменьшение количества часов сна может активизировать работу мозга и подстегнуть человека к решению сложных проблем. Об этом рассказала клинический психолог Люция Сулейманова.

Она добавила, что недосып вводит организм в состояние стресса, из-за чего мозг начинает активно искать решение проблемы, и могут родиться творческие идеи по выходу из сложных ситуаций.

«В этом состоянии мы начинаем активнее искать решение проблем. Это активизирует предпринимательскую активность, то есть поиск нестандартных и творческих решений в каких-то ситуациях», - рассказала радио Sputnik психолог.

Эксперт предостерегла, что таким способом не стоит злоупотреблять. По ее утверждению, творческая активность на фоне стресса из-за недосыпа является разовым явлением. Она отметила, что бессонница активизирует состояние острого стресса. И если постоянно сокращать необходимое для сна количество часов, то стресс может перейти в хроническую стадию.

«В этой ситуации мы не сможем дальше поддерживать и управлять теми проектами, которые мы себе уже успели организовать в таком состоянии», - пояснила эксперт.

Она добавила, что здоровым является сон продолжительностью восемь часов. Недосып необходимо компенсировать дополнительным отдыхом, чтобы дать организму возможность восстановиться, отметила Сулейманова.

Ранее врачи заявили, что недосып и чрезмерно длительный сон создают определенные риски для здоровья. Если человек старше 55 лет будет спать меньше восьми часов в день, то это отразится на работе внутренних органов, включая сердце и головной мозг. С другой стороны, слишком длительный сон может увеличить риски старческого слабоумия.