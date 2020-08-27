Пентагон отреагировал на запуск КНР ракет в Южно-Китайском море

Военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением запусков ракет могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Он добавил, что Пентагон обеспокоен недавним решением КНР провести 23-29 августа военные учения с запуском баллистических ракет вокруг Парасельских островов.

«Военные учения над спорной территорией в Южно-Китайском море являются контрпродуктивными. Они еще больше дестабилизируют обстановку в Южно-Китайском море», - сказал глава Пентагона.

Он отметил, что США сосредоточены на модернизации сил сдерживания, в том числе внедрению технологий, способных изменить «правила игры». По его мнению, КНР является угрозой для Индо-Тихоокеанского региона. Странам-единомышленникам необходимо объединиться, чтобы противостоять Пекину, добавил Эспер.

Накануне South China Morning Post сообщила, что КНР осуществила запуск двух баллистических ракет средней дальности в сторону Южно-Китайского моря, что стало своеобразным «предупреждением для США».