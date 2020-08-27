На Украине задержали 14 человек по подозрению в расстреле автобуса

Украинская полиция задержала 14 человек по подозрению в нападении на автобус под Харьковом.

«Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство и покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», - говорится в сообщении областного управления в соцсетях.

Также полицейские уточнили, что пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. На данный момент они находятся в больнице.

«Один получил сотрясение мозга, другие — различные ранения от резиновых пуль», — сказано в сообщении.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович сообщил в соцсетях, что неизвестные напали на автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь». В областной полиции позже сообщили, что погибших и заложников, как утверждалось изначально в СМИ, нет.