Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса с людьми под Харьковом

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские задержали людей, которые обстреляли пассажирский автобус под Харьковом.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил в соцсетях, что радикалы обстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты - За жизнь» под Харьковом.

Сообщалось, что в результате инцидента два человека погибли, одного похитили.

Позднее в местной полиции сообщили, что погибших нет, два человека получили ранения в руку и ногу. Их госпитализировали.

По последней информации, было заведено уголовное дело о хулиганстве.

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что была задержана в Красноградском районе Харьковской области», - написал Геращенко в соцсетях.

Также сообщалось, что два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов «Патриоты - за жизнь» в центре Киева.