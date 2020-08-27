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Чипировать или нет: в чем плюсы и минусы обязательной маркировки животных

Иван Линдеманн
Диана Сирази
21:25 27.08.2020
Во всем мире животных чипируют уже более 20 лет, в Европе создана единая база, в России подобного реестра пока нет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr

Законопроект об обязательной маркировке животных в Госдуме сочли не доработанным. В частности, депутаты считают излишним вводить штрафы для владельцев в случае отказа идентификации питомца.

Ранее стало известно, что Минсельхоз планирует обязать хозяев чипировать свою живность за свой же счет. Это необходимо для предотвращения распространения заразных болезней и выявления их источников.

Голубоглазую хаски Милену хозяева отпускают с поводка - она далеко не убегает, а даже если и потеряется из виду, Наталья все равно спокойна – любимец не пропадет.

«Я много сталкивалась с этими ситуациями, что воруют и ищут хасок, лучше чипировать сразу, сделать номер у собаки, чтоб было спокойней», - объясняет Наталья Ладаренко.

Чип – все равно что электронный паспорт. Если вдруг ваш Шарик сбежит, устройство просканируют в любой клинике и узнают о беглеце все - от последней прививки до телефона хозяина.

«Чип находится в основании иглы, он не больше рисового зернышка. Этот чип дает возможность перевозки животного за рубеж. И второй нюанс - если вдруг животное потеряется, когда его найдут, то прочитают чип», - рассказывает ветеринарный врач Наталья Яковлева.

Чипировать всех домашних животных с нового года. Такой проект внесут на рассмотрение Госдумы осенью. Маркировка за счет владельцев. Самый бюджетный вариант - бирки.

«Ответственность еще за то, что будет меньше бездомных животных. Когда животное зарегистрировано, владелец не может просто избавиться, вывести и оставить животное без присмотра», - утверждает руководитель НИИ паразитологии животных и растений Михаил Арисов.
За отсутствие маркировки обещают штрафовать до тысячи рублей. Точно такой же принцип при чипировании коров, коз и лошадей.

Конь Виста – победитель спортивных соревнований - собирается заграницу. Чипирование – необходимое условие для путешествия всех животных.  Код от микрочипа – гарантия ветеринарной безопасности.

«Мы можем идентифицировать лошадь, мы можем привязать все манипуляции: взятие крови, исследование вакцинации и так далее, если лошадь не идентифицирована, мы не можем гарантировать, что эта лошадь была исследована», - объясняет ветеринарный врач Лилия Коростелева.

Так, в сельхозпродукции можно проследить путь продуктов от фермы до прилавка. После вакцинации скот нельзя забивать в течение 100 дней, чип позволит это проконтролировать. Ввести обязательную маркировку в России пытаются уже 4 года, но каждый раз законопроект возвращается на доработку. В том числе из-за спорных моментов - стоимости чипирования и того, за чей счет его проводить.

Во всем мире животных чипируют уже более 20 лет, в Европе создана единая база, в России подобного реестра пока нет. Каких именно животных будут чипировать, еще решают, но планируют маркировать даже улья. А вот как отслеживать и контролировать, кто чипирован, а кто нет, должны решить к концу года.

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