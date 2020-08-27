Опубликовано видео с места расстрела пассажирского автобуса под Харьковом

В Сети опубликовано видео с места обстрела неизвестными автобуса, в котором находились представители украинской организации «Патриоты - за жизнь». Напомним, инцидент произошел в четверг, 27 августа, под Харьковом.

Сообщалось, что в результате происшествия погибли два человека, один ранен. Еще одного человека, по предварительным данным, похитили.

Спустя некоторое время после произошедшего, в областной полиции заявили, что информация о захвате заложников или жертвах обстрела автобуса пока не подтверждается.

При этом позже полицейские уточнили, что было заведено уголовное дело по статье «Хулиганство» в связи с обстрелом автобуса. Также сообщается, что в результате инцидента двое человек получили ранения, погибших и заложников нет.

О произошедшем в соцсетях сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.