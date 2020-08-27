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Стать сапером, полицейским и десантником: какие развлечения ждут посетителей «Армии-2020»

Иван Линдеманн
Владислав Кустов
20:45 27.08.2020
От Белорусского вокзала отходят почти каждые полчаса электрички до станций «Кубинка 1» и «Голицино». Ехать час. А там до «Патриота» на автобусах не более 20 минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Россия находится в авангарде мирового технологического развития. Об этом на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» заявил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

На дискуссии, посвященной технологиям искусственного интеллекта, он сказал, что пока они делятся на военную и гражданскую, но это разделение надумано - достижение прогресса должно быть доступно всем.

Напомним, что в четверг, 27 августа, «Армия-2020» открылась для всех желающих. И детей на форуме не меньше, чем взрослых.

«Получилось все очень просто: у нас здесь работает папа. Но поскольку папа работает на закрытых секциях, мы решили приехать вместе с ним и погулять отдельно. Приехали сюда на поезде из Петербурга. Очень просто и легко нашли автобус», - поделилась первыми впечатлениями посетительница Камилла Холод.

Десять утра. Несмотря на то, что день будний, на стоянках приходится постараться, чтобы найти место. А вот те, кто не на своем транспорте, только и успевают занимать сидения в автобусах.

Маршрут следующий: от Белорусского вокзала отходят почти каждые полчаса электрички до станций «Кубинка 1» и «Голицино». Ехать час. А там до «Патриота» на автобусах не более 20 минут.

Для каждого форум «Армия 2020» начинается с фанзоны. Здесь можно и сапером себя почувствовать, и сесть за руль инженерной военной машины, и роль военного полицейского примерить.

Оружие боевое, конечно, не дают: пули пластиковые. Но, например, тренажеры десантников самые настоящие. Главное - иметь мужество.

Так, Сергей Федоров сына на форум привел впервые. Сам полицейский. На «Армию» приезжает каждый год в качестве участника. А сейчас открытие совпало с отпуском.

«Специально приехал с сыном, чтобы у него проявлялось чувство патриотизма, и в дальнейшем тоже пошел служить срочную службу», - рассказал Сергей.

Новинки приходят посмотреть в главный выставочный павильон. Вот, например, детям - мороженое, взрослым -  медицинский кластер. Кстати, построили его те, кто еще недавно возводил медицинские центры для инфицированных коронавирусом.

Впереди еще два полных дня работы форума. Торжественное закрытие «Армии-2020» состоится 29 августа.

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