Неизвестные расстреляли автобус с людьми из организации «Патриоты - за жизнь» под Харьковом

Под Харьковом радикалы заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты - за жизнь».

Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович в соцсетях.

«Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с «Патриотами - за жизнь». Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен», - заявил Рабинович.

Он также напомнил, что два дня назад было совершено вооруженное нападение на одного из членов «Патриоты - за жизнь» в центре Киева.