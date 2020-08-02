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Клип Little Big стал рекордсменом по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»

Анна Касаткина
07:22 02.08.2020
Количество просмотров видео продолжает увеличиваться с каждым днем.
Клип Little Big стал рекордсменом по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»
© Фото: Eurovision Song Contest, youtube

Российская группа Little Big побила рекорд музыкального конкурса «Евровидение» по популярности клипа. За четыре месяца после публикации видео «Uno» набрало более 138 миллионов просмотров.

«Музыкальное видео Little Big для выступления на «Евровидении» в 2020 году стало самым популярным видео всех времен на канале «Евровидения» на YouTube», - говорится на сайте конкурса.

Little Big удалось оставить позади клип израильской певицы Нетты на песню «Toy», который долго оставался рекордсменом, на данный момент его просмотрели 134 миллиона раз.

«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить.

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