Кадры, потрясшие мир: «Росатом» рассекретил видео испытаний атомной бомбы в СССР

В преддверии 75-й годовщины создания атомной отрасли в стране «Росатом» рассекретил документальные кадры подрыва самой мощной когда-либо созданной человеком бомбы.

В СССР ее называли Иван, а за рубежом - Царь-бомба.

Западные СМИ в эти дни пересматривают редкие советские кадры испытаний 50-ти мегатонной атомного оружия над Новой Землей. Американская New York Timed пишет, что это была гонка за мегатонны, и Советский Союз в ней выиграл.

Это кадры, которые действительно в прямом смысле потрясли мир. Взрывная волна трижды обогнула Землю и вызвала землетрясение в пять баллов. А гигантский ядерный гриб оказался в семь раз выше Эвереста.

Сам момент взрыва будто в замедленной фотосъемке снят на расстоянии 20-ти километров. Экипаж бомбардировщика, сбросившего самый мощный водородный снаряд в истории, к этому времени отлетел почти на тысячу метров. Специально для этого к так называемой Царь-бомбе прикрепили парашют.

Сегодня вид поле, на котором проводился опыт, сильно изменилось. На десятки километров вокруг опаленная взрывом земля.

Хотя о проведении испытаний Советский Союз предупреждал заранее, все это время видео считалось засекреченным. А потому публикация архивов произвела на западе эффект разорвавшейся бомбы.

Британская Daily Mail сравнивает испытания на Новой Земле с атакой на Хиросиму. Хотя в них никто не погиб.

«Самый большой ужас вызвало у них не создание у нас сначала атомной, а затем водородной бомбы, а когда в дополнение к ним у нас еще вывели спутник в космос», - заявил политолог Борис Юлин.

Свои испытания американцы начали еще в 50-х, но по мощности их бомба уступала советской - в четыре раза.

По мнению советских военных историков, политическое значение этого взрыва было колоссальным. Даже более важным, чем взрыв сам по себе.