«Доказательная вакцина»: в Минздраве рассказали о препарате «Гам-Ковид-Вак»

Разработанная министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцина «Гам-Ковид-Вак» является огромным достижением отечественной науки. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Рахим Хаитов.

«Это препарат современного поколения. Ее создавали на основе последних достижений молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии, то есть – это доказательная вакцина», - сказал он.

Препарат дает хороший иммунный и клеточный ответ. Кроме того, вакцина абсолютно безвредна.

«Вакцину совершенно оправданно зарегистрировали, и я думаю, что эта вакцина будет первым эффективным препаратом - все для этого есть», - резюмировал Хаитов.

Что касается критических высказываний в адрес российского препарата, то, по мнению аллерголога, их, как правило, распространяют люди, которые находятся не в курсе событий.

«Есть также вакциндиссиденты, которые всегда выступают против любых вакцин, и от них всегда был колоссальный вред», - подчеркнул специалист.

Он напомнил, что в период пострегистрационных клинических испытаний будут привиты 40 тысяч добровольцев. Также Хаитов сообщил, что намерен опробовать вакцину, вакцинировать всю свою семью и всех своих родственников.