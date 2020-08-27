Губернатор Ростовской области принял участие в церемонии перезахоронения останков красноармейцев, погибших в годы ВОВ

В преддверии 77-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в четверг, 27 августа, на территории Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» прошла церемония перезахоронения останков 54 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях за этот регион.

В мероприятии приняли участие губернатор Ростовской области Василий Голубев и командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Александр Дворников.

«С 2017 года стало традицией проводить такую церемонию здесь, на Аллее памяти у "Самбекских высот". Сегодня мы предаем земле останки 54 воинов, фамилии четверых из них удалось установить. Теперь на Аллее памяти покоятся всего 325 воинов, останки которых в разное время были обнаружены нашими поисковиками. Благодаря усилиям поисковых объединений стали известны имена 19 героев. И эта работа продолжается», - сказал глава региона.

Церемония перезахоронения советских бойцов прошла со всеми воинскими почестями. Останки погибших красноармейцев предали земле под оружейный залп и звуки военного оркестра.

Впервые такое мероприятие на «Самбекских высотах» провели 6 мая 2017 года по инициативе поисковых объединений Донского региона при поддержке правительства Ростовской области. На сегодняшний день было проведено шесть захоронений останков воинов, обнаруженных во время поисковых работ.

В поисковых операциях участвовали: региональные объединения «Поисковое движение России», «Память-Поиск», «Миуская высота», «Скиф», «Антей», «Южный рубеж», «Миус-Фронт» и другие. Поисковыми объединениями Ростовской области совместно с военнослужащими Министерства обороны РФ продолжаются поисковые работы.