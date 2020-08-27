В МИД РФ надеются, что власти Эстонии не позволят себе провокацию со сносом советского мемориала

Снос советского мемориального комплекса Маарьямяги, расположенного в Таллине, повлечет за собой дальнейшую дезинтеграцию многотысячной русскоязычной общины и стагнацию отношений между Россией и Эстонией. Об этом телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы будем надеяться, что в Эстонии все-таки победит здравый смысл, политические силы страны не позволят себе очередную провокацию», - добавила она.

Также Захарова сообщила, что со своей стороны МИД РФ продолжит работу по противодействию переписыванию общей истории и осквернению советских мемориалов.

Мемориал Маарьямяги был построен в 1960 году в память о героизме моряков Балтийского флота в период Первой мировой войны.

Глава МВД Эстонии призвал снести памятник, который в настоящее время находится в полуразрушенном состоянии. Мэр Таллина, в свою очередь, заявил, что город готов выкупить монумент и привести его в порядок.