«Работа такая у людей»: журналист «Звезды» объяснил выступления одних и тех же людей на протестах в Белоруссии

На протестах в Белоруссии против действующего президента республики Александра Лукашенко, которые продолжаются уже более двух недель, выступают и агитируют одни и те же люди, об этом в ток-шоу «Открытый эфир» заявил ведущий телеканала «Звезда» Алексей Гудошников. Журналист также поделился своими наблюдениями на одном из таких митингов.

«Если говорить о политическом активе, то он никогда не устанет, это работа такая у людей. Это самые активные люди и я уже запомнил их лица. Естественно, я запомнил не все 700 человек на митинге, но на сцене одни и те же люди. Я запомнил, во что они одеты, как они выглядят, что они говорят. Хотите кстати интересную деталь? Вчера, ровно до разгона, буквально за пару минут, там есть специальная девочка, которая всегда заводила эти митинги, то есть она всегда говорит в микрофон и постоянно передает этот микрофон другим. Она ходит всегда в одной и той же куртке, на ней цветы, то есть, ее очень легко узнать», - рассказал ведущий.

За процессами в Белоруссии следят и за рубежом, при этом очень избирательно оценивают действия Александра Лукашенко и его оппозиции, об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Он подчеркнул, что это наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять извне.