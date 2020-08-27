В Грузии пообещали арестовать Саакашвили в случае возвращения на родину

Руководство Грузии было радо услышать о намерении бывшего президента республики Михаила Саакашвили вернуться на родину и готово надеть на него наручники сразу же после пересечения границы. Об этом заявила министр юстиции страны Тея Цулукиани.

«Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма», - приводит ее слова «Комсомольская правда».

Цулукиани добавила, что в Грузии в отношении Саакашвили вынесено несколько обвинительных приговоров. Кроме того, бывший президент республики находится в розыске.

О своем желании вернуться в Грузию Саакашвили, который в настоящее время занимает пост руководителя исполкома национального совета реформ Украины, заявил в четверг, 27 августа. Он попросил прощения у грузин, заявив, что хотел лучшего для своего народа. Также политик сказал, что Украина навсегда останется для него вторым домом.