МИД РФ заявил о неизменной поддержке Белоруссии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею во время телефонных переговоров о неизменной поддержке Россией братского народа Белоруссии.

«Министры подчеркнули необходимость скорейшей нормализации обстановки через национальный диалог при соблюдении норм конституции и уважении правопорядка в республике», - сказано в сообщении МИД РФ.

Макей и Лавров подтвердили недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, а также попытки дестабилизации в республике.

«Лавров информировал белорусского коллегу о недавних контактах с зарубежными партнерами, в ходе которых они затрагивали ситуацию в Белоруссии, - также сообщили в МИД РФ.

В ходе телефонного разговора министры также обсудили ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики России и Белоруссии.

Ранее Сергей Лавров во время встречи с первым замглавы Госдепа США Стивеном Биганом заявил, что Россия не считает возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и народу.