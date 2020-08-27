Мусорный полигон Шиес в Архангельской области ликвидируют до конца года

В Архангельской области ликвидируют мусорный полигон Шиес. Местные власти приняли решение снести в течение недели все постройки, ускорить рекультивацию и завершить до конца текущего года все работы по сносу объекта.

Такое решение приняли относительно площадки возле железнодорожной станции Шиес, на которой велось строительство мусорного полигона.

Многочисленные массовые протесты экологов и общественников привели к тому, что стройка была приостановлена.

Учесть мнение населения в прошлом августе поручил архангельскому правительству президент страны Владимир Путин. Земля, на которой находился полигон, должна быть передана под строительство жилых домов.

Напомним, в 2018 году на территории железнодорожной станции Шиес в Архангельской области началась вырубка близлежащих лесов. На новую территорию планировалось вывозить твердые бытовые отходы из Москвы для разгрузки подмосковных свалок. Данная новость вызвала большой резонанс среди местных жителей.