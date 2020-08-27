В польский МИД вызвали посла Белоруссии после заявления Лукашенко

Белорусского посла в Польше вызвали в МИД страны из-за заявлений властей республики о желании Варшавы присоединить Гродненскую область. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15.00 (16.00 мск) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», - говорится в сообщении в соцсетях Пшидач.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что план присоединить Гродненскую область республики к Польше не удастся реализовать.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят», - отметил политик.

Президент республики отметил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены военные части.