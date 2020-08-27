Путин заявил о строительстве более 200 километров дорог в Крыму

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в Крыму помимо трассы «Таврида» планируют построить еще 200 километров дорог. А в других южных регионах еще около 260 километров.

По словам президента, была продлена программа развития Крыма до 2024 года. В программе предусмотрено дорожное строительство.

«Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть «Таврида» - 250, а еще 200 должно быть построено, отремонтировано», - рассказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу «Таврида».

Министр транспорта Евгений Дитрих, который сопровождает Путина в поездке, уточнил, что на эти цели запланировано около 132 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин в Крыму принял участие в открытии движения по построенным участкам автомобильной трассы «Таврида», проехав по ней за рулем президентского Aurus.