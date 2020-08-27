Путину подарили килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида»

Владимиру Путину презентовали килограмм асфальтобетонного покрытия трассы «Таврида». Это произошло после того, как глава государства открыл автомобильное движение по четырем полосам магистрали, проехав по ней на президентском Aurus.

«Владимир Владимирович, мы бы хотели Вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида"», - сказал главный технолог АО «ВАД» Андрей Волков.

Кроме того, Путину рассказали, что при строительстве трассы был использован асфальт, разработанный по новой технологии. Такое покрытие позволит избежать колейности.

Во время общения с рабочими президент пообещал решить вопросы с энерго- и водоснабжением полуострова.